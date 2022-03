Von Jörg Keller

Einhausen. Jede Menge Betrieb herrscht am heutigen Dienstagmorgen in der Einhäuser Römerstraße. Im Eingangsbereich des Wohnhauses von Wojtek Golembiewski und Pedro Blas stapeln sich Umzugskartons und große Tüten mit Verbandsmaterial, Medikamenten, Decken Windeln, Kleidung, Hygieneartikeln, Kathetern, Babygläschen und vielem mehr. Das alles soll möglichst schnell in die

...