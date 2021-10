Schnuppertag bei den Pfadfindern in Einhausen

Einhausen. Durch den Wechsel von Kindern in die nächsthöhere Altersstufe ist es jetzt wieder möglich, neu bei den Einhäuser Pfadfindern der DPSG einzusteigen. Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren, die Interesse haben, bei den jüngsten „Georgsgiggeln“, den Wölflingen, mitzumachen, sind am heutigen Dienstag, 26. Oktober, von 17 bis 18 Uhr zu einem Schnuppertag ins katholische Pfarrzentrum in der Rheinstraße 8 eingeladen.

Mädchen und Jungen, die heute nicht teilnehmen können oder schon älter sind, finden Informationen zu Ansprechpartnern, Aktionen und Terminen auch auf der Homepage der Einhäuser Pfadfinder unter www.georgsgiggel.de. red