Zwei Jahre Zwangspause hatte der Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) in Einhausen einzulegen. Die Corona-Pandemie machte bei vielen geplanten und traditionellen Veranstaltungen einen Strich durch Rechnung. Mit der Wahl der Kerwekönigin Ende Juni konnte der Verein dann erstmals in diesem Jahr wieder eine große Veranstaltung für die Bürger anbieten. Und das endlich in der neuen

...