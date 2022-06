Dass dem Sprichwort „Aus der Not eine Tugend machen“ auch heute noch einiges an Bedeutung abgewonnen werden kann, zeigte sich im vergangenen Jahr auch in Einhausen. Jedes Jahr steht für die Einhäuser „das Fest der Feste“ an: die Giggelskerwe. Und für diese Feierlichkeiten wird in jedem Jahr eine neue repräsentative Hoheit, die Kerwekönigin, und ihr treuer Hofstaat, die Begleitdamen, gewählt.

...