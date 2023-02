Die Einhäuser Stammtischjünger treffen sich seit einem halben Jahrhundert

Bereits ein halbes Jahrhundert gibt es in Einhausen die „Stammtischjünger“. Am vergangenen Samstag wurde das große Jubiläum im Gasthaus „Zum Engel“ gefeiert. Da wurde der Stammtisch nämlich auf den Tag genau 50 Jahre alt. Gegründet hat sich die gesellige Runde am 28. Januar 1973. Seitdem treffen sich die Freunde im Gasthaus und feiern dort auch regelmäßig die Jubiläen der Gruppe. Treffen sich

...