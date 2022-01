Angesichts der Corona-Entwicklung hat jetzt auch der Einhäuser Traditionsverein (VzEdT) seine Fastnachtsveranstaltungen offiziell abgesagt. Damit wird es im zweiten Jahr in Folge keine Narrengiggelsitzungen geben. Noch im November hatte man fest damit gerechnet, am 25. und 26. Februar in der Mehrzweckhalle die Einhäuser Fastnacht wiederzubeleben. Doch daraus wird nichts. Das teilte jetzt die

...