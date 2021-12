Fastnachtlicher Glühweinumtrunk in Bensheim

Bensheim. Am vergangenen Samstag lud die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) ihre Aktiven und Helfer zu einem internen Adventsfest am Vereinsheim der BKG ein. Das Treffen fand unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen statt. Unter freiem Himmel, gemütlich und in kleiner Runde kam schon das fast vergessene Gefühl eines Weihnachtsmarktes auf.

Lagerfeuer und Erbsensuppe

Der aufgebaute BKG-Getränkewagen und ein kleines Lagerfeuer sorgten für das entsprechende Ambiente. Glühwein, Kinderpunsch und Erbsensuppe duften natürlich nicht fehlen. „Alle Anwesenden freuten sich, sich wieder einmal zu sehen, da seit 2020 zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen sind“, so die erste Vorsitzende Renate Schütz.

© BKG

„Neben unserer Saalfastnacht ist die BKG auf dem Bürgerfest und dem Bensheimer Weihnachtsmarkt aktiv. Wir hoffen, dass diese Feste im nächsten Jahr wieder stattfinden können“, meint die Vorsitzende abschließend. red/Bild: BKG