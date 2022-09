Zweites Konzert der Orgelwochen

Bensheim. Am Donnerstag (8.) findet in der Bensheimer Michaelskirche um 20 Uhr das nächste Orgelkonzert innerhalb der Konzertreihe der Bensheimer Orgeltage statt. Zu Gast ist die russische Konzertorganistin Antonina Krymova, die ein Programm mit ukrainischer, russischer und deutscher Orgelmusik mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör bringt.

Studiert hat die Musikerin sowohl in St. Petersburg als auch in Stuttgart bei den Professoren Ludger Lohmann und Jon Laukvik. Als Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe führte sie ihre bisherige Konzerttätigkeit in viele europäische Länder. Seit 2011 ist sie als Organistin in der Dionysiuskirche in Fellbach-Schmiden, in Baden-Württemberg,tätig.

Eintrittskarten für das Konzert sind ausschließlich an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich (neun Euro, ermäßigt sechs Euro für Mitglieder des Freundeskreises, fünf Euro für Schüler und Studenten). red