Seit 2011 trägt Bensheim offiziell das Siegel Fairtrade-Stadt. Das möchte die Stadt gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern feiern. Am Samstag, 24. September, kommt daher die „Nablus Circus School“ aus Palästina nach Bensheim. Dann bringen die Zirkusartistinnen und Artisten aus Palästina am Wambolter Hof ihr zeitgenössisches Stück „Beeing Seen“ auf die Bühne, in dem sie ihren Alltag

...