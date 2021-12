Artistik, Tanz und Gesang in Bensheim

Bensheim. Mit einem „atemberaubenden Showprogramm“ will Dominik Halameks Wintervarieté „Circus of Fantasy“ die Zuschauer im Bensheimer Parktheater am 2. April 2022 in die fantastische Welt der Artistik entführen. International erfolgreiche Akrobaten und Entertainer präsentieren ab 19 Uhr eine facettenreiche Mischung aus Zirkus und Theater.

In der Ankündigung heißt es: „Mit viel Liebe zum Detail und Leidenschaft begeistert das Ausnahme-Ensemble um Choreograf Dominik Halamek die Zuschauer mit einer kunstvollen und spektakulären Darbietung. Fantastische Kostüme verschmelzen in diesem Spektakel zu einer Botschaft, die mitten ins Herz trifft. Seit jeher faszinieren die Poesie, der Zauber und die Energie des Zirkus Groß und Klein und stehen wie nichts anderes für die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Abenteuer. Fliegende Artisten durchbrechen die Regeln der Schwerkraft, Jongleure machen Unmögliches möglich und faszinierende Stimmen erschaffen bezaubernd emotionale Momente. Modernste Technik erzeugt magische Traumbilder. Geboten werden Tanz, Gesang und Artistik der Extraklasse in einer beeindruckenden Bühnenshow.“

Der Vorverkauf für „Circus of Fantasy“ hat begonnen. Karten gibt es unter anderem im Medienhaus Bergstraße (Telefon 06251/100816), der Tourist-Information Bensheim(Telefon 06251/8696101), der Musikgarage Bensheim (Telefonnummer 06251/680352) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de (Telefonnummer 08363/450 93 93). red