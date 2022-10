Wer wird Gronauer Kerweparre?

Gronau. Von 2014 an waren Eric Franke und Philipp Dingeldey Kerweparre und Mundschenk der Gruneme Kerb. Auch in den beiden Corona-Jahren blieben sie im Amt. Als 2020 die Kerweredd an vier Orten vorgetragen wurde, übernahmen sie eine der beiden Oberdörfer Stationen.

Auch im vergangenen Jahr, als die Kerb nach fast dreißig Jahren an den Römer zurückkehrte, ließen Franke und Dingeldey „Sankt Gallus den alten Bund unserer Väter erneuern“, wie es im Gronauer Kerwespruch heißt. Nun ist die Zeit für neue Protagonisten gekommen. Wer Kerweparre und Mundschenk sein wird, will die Interessengemeinschaft Gruneme Kerb heute (5.) bei ihrer obligatorischen öffentlichen Kerwesitzung bekanntgeben.

Auf dem Ausflug der Freiwilligen Feuerwehr Gronau, der über das erste Oktoberwochenende in den Obervinschgau führte, wurde bereits gemunkelt, wer es sein könnte, aber offiziell vorgestellt werden die beiden Hauptakteure der Kirchweih erst heute, 20 Uhr, in der Gaststätte Scholzehof.

Ebenso wird IG-Vorsitzender Uwe Lutz das diesjährige Programm vorstellen. Wie immer nimmt IG-Mitglied Thorsten Hoffmann auch Anmeldungen für den sonntäglichen Kerweumzug entgegen. red