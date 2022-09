Während die hochsommerlichen Kerwen in Hochstädten, Elmshausen oder Zell in Festzelten stattfinden, ist die Gruneme Kerb normalerweise eine klassische Saalkerb. Was bei herbstlichen Temperaturen Mitte Oktober auch sinnvoll erscheint.

Jahrzehntelang tanzten die Gronauer in den örtlichen Gaststätten, zum Beispiel in den 1920er Jahren im Gasthaus „Zum Odenwald“ in der Hintergasse, später

...