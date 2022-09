Viel Betrieb beim Tag der Betriebe

Bensheim. Der Tag der Betriebe beim Winzerfest hat eine lange Tradition – und die hat auch durch die Corona-Pause offensichtlich keinen Schaden genommen.

Viele Mitarbeiter von Bensheimer Firmen und Unternehmen durften am gestrigen Montag früher als üblich den Hammer oder Stift fallen lassen. Statt am PC oder in Meetings zu sitzen, wurde mit der Belegschaft beim Winzerfest gemeinsam gefeiert und der ein oder andere Schoppen getrunken. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen waren schon am frühen Nachmittag die Buden und Zelte im Winzerdorf und entlang der Festmeile gut belegt – gleiches galt für die Weingüter in der Innenstadt.

Auch für den heutigen Tag sagen die Meteorologen viel Sonne und Temperaturen an die 30 Grad voraus – der Regenschirm kann also getrost zu Hause bleiben oder als Sonnenschirm genutzt werden.

Heute steht die Fußgängerzone im Zeichen des Ägidimarkts, der von 8.30 bis 18.30 seine Stände aufschlägt. Am Abend gibt es im Winzerdorf von 20 bis 24 Uhr Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der Band The Candies. Am Bürgerwehrbrunnen sorgen The Galazzos ab 19 Uhr für gute Stimmung. red