SPD spricht über Fusionspläne

Bensheim. Zu Beginn ihrer nächsten Zusammenkunft wirft die SPD-Fraktion noch einmal einen Blick auf die jüngste Stadtverordnetenversammlung. Dazu kommen die Sozialdemokraten am Dienstag (8.) ab 19 Uhr im Hotel Felix zusammen.

Anschließend steht das Fusionskonzept der GGEW AG mit Energieried Lampertheim auf der Tagesordnung. Bekanntlich haben die beiden regionalen Energieversorger die Weichen in Richtung einer Fusion gestellt. Diese Pläne seien grundsätzlich begrüßenswert, führten sie doch letztlich zu einer Stärkung am hart umkämpften Markt, betont Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser.

Grober Blick in den Haushalt

Zudem beschäftigt sich die Fraktion schon einmal grob mit dem Entwurf des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes für 2023. Dabei werde es in den nächsten Wochen darum gehen, weitere Einsparmöglichkeiten zu generieren, ohne bei notwendigen und gebotenen Ansätzen den Rotstift anzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten weiter. Gerne nehme man das Angebot der für die Finanzen jetzt zuständigen Bürgermeisterin zur konstruktiven Zusammenarbeit im Interesse lösungsorientierter Ergebnisse an.

Schließlich beschäftigt man sich noch mit den Antworten des Magistrats zu den Anfragen bei der vorigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und den sich hieraus ergebenden Nachfragen zu einzelnen Sachverhalten.

Die Vorbereitung der Haushaltsklausur Ende dieses Monats, Mitteilungen und Berichte runden die Tagesordnung an diesem Dienstag schließlich ab. red