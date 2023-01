Sparkasse spendet 15 000 Euro

Bensheim. Die Sparkasse Bensheim berichtet über den erfolgreichen Abschluss einer besonderen Spendenaktion. In der Adventszeit hatte die Sparkasse ein Angebot für einen Sparkassenbrief mit einer Spende an drei ausgewählte Institutionen in der Region verknüpft: Die Sparkasse verpflichtete sich dabei, nach Abschluss des Aktionszeitraums 0,2 Prozent des gesamten Anlagebetrages an den Hospiz-Verein, das Familienzentrum Bensheim und den Nabu-Kreisverband Bergstraße weiterzuleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir danken allen, die sich an der Aktion beteiligt haben“, sagte Johannes Erich Schulz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bensheim, am Montag bei der Spendenübergabe. „Der Absatz hat unsere Erwartungen übertroffen. Als Ausdruck unserer Anerkennung für die wertvolle Arbeit, die die ausgewählten Vereine hier vor Ort leisten, haben wir uns entschieden, die Spenden noch aufzustocken.“

Jede der drei Institutionen erhielt somit am Montag eine Spende in Höhe von jeweils 5000 Euro. Unser Bild zeigt (v.l.) Katharina Naegele (Familienzentrum Bensheim), Wolfgang Mansfeld, Christine Palten (beide Hospiz-Verein Bergstraße), Michael Kärchner, Torsten Wienold, Sebastian Rösel und Vorstandsvorsitzender Johann Erich Schulz (alle Sparkasse). red/Bild: Thomas Neu