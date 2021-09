Schwanheimer Feuerwehr rüstet digital auf

Schwanheim. Im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim begrüßte Vorsitzender Roger Eberlein die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zur Jahreshauptversammlung. Die Verlegung der Versammlung vom Februar in den September und vom Feuerwehrgerätehaus ins Dorfgemeinschaftshaus ist der noch immer aktuellen Pandemie geschuldet. Sie ist auch der Grund, warum an Aktivitäten nicht viel zu berichten war.

Letztendlich konnte nur der Weihnachtsbaumverkauf stattfinden und dieser auch nur im Einbahnstraßensystem und mit Zugangsbeschränkungen zum Verkaufsplatz.

Das ganze Jahr 2020 stand im Zeichen des Umbaus des Gerätehauses. Hierzu traf sich der Vorstand des Öfteren um eigene Ideen zu entwickeln und in die Bauarbeiten mit einfließen zu lassen. Auch die Weihnachtsfeier musste ausfallen, dennoch ließ es sich die Vereins- und Wehrführung nicht nehmen, mit einem Präsent den aktiven Mitgliedern zu danken, persönlich an der Haustür und jedem Einzelnen. Wehrführer Jürgen Werner berichtete von drei Einsätzen im Berichtsjahr. Coronabedingt wurde der Übungsbetrieb im März eingestellt. Von Juni bis Oktober konnten in kleinen Gruppen mit maximal sechs Personen wieder Übungen stattfinden. Mit Start der zweiten Corona-Welle wurde im Oktober auf Online-Unterricht umgestellt.

Laptops und Beamer angeschafft

Alexander Schwerdt berichtete über die Teilnahme am Förderprogramm „Gemeinsam wirken in Zeiten von Corona“, das durch die „Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ ins Leben gerufen wurde. Hier wurden Laptops, Flatscreen, Beamer und anderes Zubehör angeschafft und durch die Stiftung bezuschusst. Der Einbau ins Gerätehaus erfolgte parallel zum Umbau.

Jugendwart Chris Pahlke berichtete von einem schwierigen Jahr für die Jugend. Zwar konnte noch die Weihnachtsbaumsammlung stattfinden, so fiel doch fast der gesamte Übungsbetrieb der Pandemie zum Opfer. Ebenso fanden auch keine Zeltlager statt. Trotzdem haben die Betreuerinnen – Doris Werner, Daniela Rechel und Stefanie Dürr – sich unglaublich viel einfallen lassen, um die Kinder und Jugendlichen bei Laune zu halten. Mit vielen kreativen Ideen wurde unterrichtet und „bespaßt“. Das zeigt auch die konstante Mitgliederzahl, die sich bis heute – entgegen dem Trend in den meisten Feuerwehren – zeigt.

Nach einer positiven Jahresbilanz der Rechnerin Doris Werner stand die Neuwahl der Wehrführung und Vorstandes an. Als Wehrführer wurde Jürgen Werner in seinem Amt bestätigt, ebenso Jugendwart Chris Pahlke. Eric Becker wurde als stellvertretender Wehrführer, Rolf Isking als Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung neu ins Amt gewählt.

Neuwahlen und Beförderungen

Vorsitzender Roger Eberlein, Rechnerin Doris Werner und Schriftführer Dietmar Ahlheim wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand sind Alexander Schwerdt als zweiter Vorsitzender, Sandra Weidner, Eric Eberlein und Torsten Eberlein als Beisitzerinnen und Beisitzer.

Mit einem Gutschein für die geleistete Arbeit bedankten sich Vorstand und Wehrführung bei den ausgeschiedenen Führungsmitgliedern für die langjährige gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement. Stellvertretender Stadtbrandinspektor Thomas Strößinger, der vorab als Wahlleiter durch die umfangreiche Wahl führte, nahm mit Wehrführer Werner Beförderungen vor. Eric Becker und Alexander Schwerdt wurden zu Oberlöschmeistern, Christoph Schweickert zum Löschmeister und Tom Ritzert zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Bensheims Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, Stadtrat Knapp und stellvertretender Ortsvorsteher Scholz dankten in ihren Grußworten für die Einsatzbereitschaft der Mitglieder und wünschten der Feuerwehr für die Zukunft alles Gute. red