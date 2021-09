Pfarrer Ferber in Schwanheim verabschiedet

Schwanheim. In der evangelischen Kirche in Schwanheim hieß es am Sonntag Abschied nehmen von Pfarrer Christian Ferber, der mit seiner Familie in die Schweiz zieht. Die Verabschiedung im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes nahm der stellvertretende Dekan Karl Hans Geil vor. Es war für Pfarrer Christian Ferber ein kurzes Gastspiel in Schwanheim, denn die Amtseinführung liegt gerade einmal knapp elf Monate zurück.

Damals hatte er für den in den Ruhestand verabschiedeten Hans-Joachim Greifenstein die Pfarrstelle übernommen und auch die evangelischen Christen in Fehlheim, Langwaden und Rodau betreut. Pfarrer Christian Ferber betonte, dass es keinen Grund gab, Schwanheim zu verlassen, aber viele gute Gründe, nach Genf zu gehen. Es wollte diese einmalige Chance nutzen und ab dem 1. Oktober die Stelle bei der Lutherischen Kirche in Genf gemeinsam mit seiner Ehefrau Katrin Hildenbrand, die sechseinhalb Jahre Pfarrerin in Einhausen war, antreten.

Die guten Wünsche für seine Zukunft und den Dank für das Engagement in Schwanheim bekam er am Sonntag vielfältig ausgedrückt und mit auf den Weg in die Schweiz. Unser Bild zeigt Pfarrer Ferber (li.) zusammen mit dem Kirchenvorstand und dem stellvertretenden Dekan Karl Hans Geil. tn/Bild: Neu