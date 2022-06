Samuel Koch im Musiktheater Rex in Bensheim

Bensheim. Das Netzwerk evangelischer Freikirchen aus der Region – „Christen an der Bergstraße“ – veranstaltet den ersten Gottesdienst im Bensheimer Musiktheater Rex. Unter dem Thema „Zurück in die Dankbarkeit“ findet am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), um 11 Uhr ein öffentlicher Gottesdienst in der Fabrikstraße 10 statt.

Gastredner ist Samuel Koch (geboren 1987). Er studierte Schauspiel in Hannover. Am Staatstheater Darmstadt spielte er unter anderem die Hauptrolle in „Faust“. Von 2018 bis 2021 war Samuel Koch am Nationaltheater Mannheim festes Ensemblemitglied und spielte unter vielem anderen das Solostück „Judas“. Er war in TV-Produktionen, sowie im Film „Honig im Kopf“ zu sehen. Sein Debüt in einer Kinohauptrolle gab er in „Draußen in meinem Kopf“.

Als Autor seiner drei Bücher ist er auf den Spiegel-Bestseller-Listen vertreten und als Redner vielgefragt. Er engagiert sich für die Deutsche Stiftung Querschnittslähmung, die Rückenmarksforschung „wings-for-live“ und gründete 2018 den Verein Samuel Koch und Freunde. Seit seinem Unfall in der TV-Sendung „Wetten, dass…?“ am 4. Dezember 2010 ist Samuel Koch selbst auf den Rollstuhl angewiesen.

„Pro Jahr darf ich etwa 100 Veranstaltungen als Redner gestalten, weil sich Menschen aus unterschiedlichen Gründen für meine Suche nach der Stehauf-Kraft interessieren“, meint Samuel Koch. Sein ausdrücklicher Wunsch ist es, Menschen zu ermutigen und ihnen Inspirationsfläche zu bieten. Wer oder was gibt uns Menschen Grund, dankbar zu sein – mitten in einer von Unsicherheit geprägten Zeit. Das ist das zentrale Thema in diesem Gottesdienst. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red

