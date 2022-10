Relikte aus der Eisenzeit im Bensheimer Museum

Bensheim. Mit satirisch-politischen Plakaten hat der Grafikdesigner, Karikaturist und Jurist Klaus Staeck vor allem in den 1970er und 1980er Jahren für Aufsehen gesorgt. In einer stadtgeschichtlichen Ausstellung zeigt das Museum in Kooperation mit dem Archiv Bensheim noch bis zum Sonntag (30.) eine Auswahl von Plakatmotiven, die 1976 Teil von umstrittenen Werkschauen in Lorsch und Bensheim gewesen sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausstellung erfreut sich seit der Vernissage Ende September einer großen Resonanz, heißt es von Seiten des Museums. Die politischen Plakate des Heidelberger Karikaturisten Staeck sorgten 1976 nicht nur an der Bergstraße, sondern in ganz Deutschland für Aufregung.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Nach Protesten mehrerer CDU/CSU Abgeordneter musste seine Ausstellung in der Bonner „Parlamentarischen Gesellschaft“ nach drei Stunden wieder geschlossen werden. Gegen viele seiner Plakate wurde geklagt, er führte über 40 Prozesse, die er alle gewann.

Einer ebenso großen Beliebtheit erfreut sich die aktuelle Ausstellung „Kelten Land Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“, die seit ihrem Start im Sommer zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Museum lockt und nun bis zum 8. Januar 2023 verlängert wird. Die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung hessenArchäologie, Außenstelle Darmstadt, präsentiert teils noch nie gezeigte Objekte der Eisenzeit aus Südhessen und von der Bergstraße.

Die Relikte aus Siedlungen, Gräberfeldern und Kultplätzen der Region Bergstraße geben einen intimen Einblick in das Leben und Sterben dieser Hochkultur.

In Bensheim sind die Originalfunde in großformatige erzählerische Zeichnungen im Comic-Stil der Graphic Novels eingebettet, welche die Ausstellung noch lebendiger machen. ps