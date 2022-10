Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Reichenbach Heißes Eisen aus dem keltischen Rennofen in Reichenbach

Am Felsenmeer in Reichenbach hat die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau in einem besonderen Projekt Eisen aus Erz gewonnen - geschmolzen in einem sogenannten Rennofen nach keltischer Art.