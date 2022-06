Der Lorscher Leseschwarm war am Mittwochabend in Bensheim gelandet. Allerdings nicht wie geplant am Wambolter Hof. Aufgrund des regnerischen Wetters haben die poetischen Brummer kurzerhand Kurs aufs Parktheater genommen. Im Gertrud-Eysoldt-Foyer hat das Ensemble vor rund 40 Gästen Texte aus vier Jahrhunderten serviert. Als Gäste waren Jeanette Giese und Berthold Mäurer mit dabei.

