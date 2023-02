OWK erkundet den „Kühkopf“

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim fährt am Sonntag, 12. Februar, in Fahrgemeinschaften nach Stockstadt am Rhein. Vom Parkplatz in der Nähe des Umweltbildungszentrums geht die Wanderung los.

Begleitet wird die Gruppe von den Wanderführerinnen Doris Wolf und Brigitte Bach. Als Unterstützung und Kenner des Naturschutzgebiets „Kühkopf” kommt Wolfgang Larbig aus Erfelden mit auf Tour. Er kann der Gruppe viel Wissenswertes erzählen auf dem rund 15 Kilometer langen Rundgang über die Rheininsel Kühkopf. Als einziger Auwald unter den hessischen Naturwäldern kann das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue einen beachtlichen Artenreichtum vorweisen. Es wird viel zu sehen geben auf der Kühkopf-Wanderung”. Zur Mittagsrast geht es in Erfelden in die Gaststätte „Altrheinschänke.“

Nach der Pause geht der Rundweg weiter, zurück bis zum Hofgut Guntershausen. Dort besteht die Möglichkeit, das Hofgut zu besichtigen.

Es wird neben wechselnden Kunstausstellungen auch die Geschichte des Hofguts gezeigt. Auch die Hintergründe und Geschehnisse zur Notlandung des Grafen Zeppelin mit seinem Luftschiff am 4. August 1908 auf dem Rhein werden in einem separaten Raum veranschaulicht. Da der Ausflug zeitig im Jahr erfolgt, bleibt auch die Befürchtung aus, von den Schnaken belästigt zu werden.

Abfahrt erste Gruppe: Bensheim Busbahnhof, 8.50 Uhr.

Abfahrt zweite Gruppe: Bensheim Busbahnhof, 11.15 Uhr.

Die Ankunft am Bensheimer Busbahnhof wird ca. um 18 Uhr sein. Alle Mitglieder, Angehörigen und Freunde sind zur Teilnahme eingeladen. Gäste sind herzlich willkommen. red