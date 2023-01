Eine echte Winterwanderung im Odenwald

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hatte kürzlich zur Winterwanderung eingeladen. Schon früh um 8 Uhr trafen sich 17 Wanderer am Busbahnhof zur Fahrt hinauf nach Lindenfels, wo am Ortseingang der Lindwurm von Lindenfels steht. Die Freude war groß, dass die Tour mit Schnee unter den Füßen stattfinden konnte – eben eine „echte Winterwanderung“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anstieg zur Bismarckwarte

Der Anstieg zur Bismarckwarte war schnell geschafft. Der Vorläufer der Bismarckwarte war ein 1896 errichteter Tempel auf der Litzelröder Höhe. Mit schönen Ausblicken und auf kommodem Weg wurde Winterkasten erreicht. Auf einem Verbindungsweg, mit freier Sicht in den Odenwald, legte die Gruppe eine Pause ein.

Wanderführerinnen Erna Jarz und Brigitte Bach holten aus ihrem Rucksack heißen Sliwowitz, Likör sowie einen Obstler heraus und die Wandergruppe stieß auf das neue Wanderjahr an. Vorbei an dem kleinen Weiler „Freiheit“ führte der Weg nun durch den verschneiten Wald, steil hinauf nach Neunkirchen. Nach der Einkehr in einer Gaststätte wurde die evangelische Pfarrkirche Cosmas und Damian besichtigt. Das Neumitglied des OWK Bensheim Ottmar Arnd war 36 Jahre Pfarrer in Neunkirchen und stellte den Wanderern „seine“ Kirche vor.

Mehr zum Thema OWK Bensheim Bei Wind und Wetter unterwegs Mehr erfahren Mohács-Freunde Winterwanderung mit Weinprobe der Mohács-Freunde Mehr erfahren

Die Erbauung der ersten Kirche von Neunkirchen darf zu Beginn des 13. Jahrhunderts angenommen werden. Der Neubau wurde 1742/1743 nach Plänen von Johannes Konrad Lichtenberg, der 1716 – 1729 Pfarrer in Neunkirchen war, ausgeführt. Der Taufstein von 1743, seit 1956 wieder im Dienst, ist ein Kleinod barocker Steinmetzkunst.

Im Anschluss trat die Gruppe den Heimweg hinab nach Gadernheim an. Um 16 Uhr trafen alle Klubmitglieder und Gäste wohlbehalten wieder in Bensheim ein. red