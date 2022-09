Eine weitere große Herausforderung in Fehlheim wird die zukunftsfähige Entwicklung der Infrastruktur im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen sein. Während der seit einiger Zeit in den Haushaltswünschen aufgeführte Bike-Pumptrack – eine ähnliche Trainingsanlage für Radsportler gibt es seit knapp zwei Jahren am Berliner Ring in Bensheim – eher in die Kategorie wünschenswert gehört und für den

...