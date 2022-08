Von Dirk Rosenberger

Fehlheim. Sportliche Höhenflüge trotz flügellahmer Infrastruktur: So lässt sich die Situation des VfR Fehlheim seit Jahren passend beschreiben. Während die Fußballer mittlerweile in der Verbandsliga antreten, sind die Tischtennisspieler mit ihrer 1. Mannschaft nach einem kurzen Gastspiel in der 3. Bundesliga wieder in der Regionalliga West, immerhin die vierthöchste

...