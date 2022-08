Nach rund 16 Monaten wieder freie Fahrt in Schwanheim

Schwanheim. Mit Baustellen kennen sich die Schwanheimer aus. Erst wurde in knapp einem Jahr die Ortsdurchfahrt saniert, wenig später startete die grundhafte Erneuerung der Straßen Am Junkergarten und Am Falltor, die auch für den Verkehr von und nach Fehlheim eine wichtige Rolle spielen. Jetzt heißt es seit wenigen Tagen: Endlich wieder freie Fahrt. Im März 2021 hatten die Arbeiten begonnen, Anfang August wurde jetzt von Seiten des zuständigen KMB Vollzug gemeldet. In der vergangenen Woche wurde die Asphaltdecke aufgebracht, die beiden Straßen dürfen nun wieder befahren werden. Ursprünglich war man von einer Fertigstellung Mitte Juni ausgegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kleinere Restarbeiten standen in dieser Woche noch im Bereich der Gehwege an. Unser Bild zeigt den Junkergarten. red/Bild: Neu