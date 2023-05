Neustart für die Jugendwehr

Wilmshausen. Die Jugendfeuerwehr Wilmshausen möchte einen Neuanfang starten. Dazu lädt sie alle Kinder und Jugendlichen und deren Eltern am Samstag, 13. Mai, an das Gerätehaus in der Straße „Zum Katzenrech 20“ zwischen 14 und 17 Uhr ein.

Wie von Jugendwartin Ulrike Schäfer zu erfahren war, wird die Jugendfeuerwehr an diesem Tag die abwechslungsreichen Tätigkeiten der Feuerwehr zeigen und den Kindern und Jugendlichen einen Einblick in dieses spannende und vielseitige Hobby bieten.

Die Besucher dürfen das Feuerwehrauto genauer anschauen, können kleine Feuerwehrspiele spielen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Zur Verpflegung wird es Kaffee und Kuchen geben.

„Der Neustart der Jugendfeuerwehr soll es uns ermöglichen, die nächste Generation der Brandschützer von Morgen auszubilden“, schreibt die Feuerwehr Wilmshausen. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung, Brandschutzerziehung und Erster Hilfe stehen erlebnisreiche und spaßige Ausflüge auf dem Programm der Nachwuchs-Brandschützer. „Natürlich spielt auch Freundschaft und Kameradschaft sowie Spiel und Spaß eine wichtige Rolle“, betont die Jugendwartin.

Der Vorstand der Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Durchfahrt des Verbindungsweges nach Gronau am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, nicht möglich sein wird. red