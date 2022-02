Anders als das hier vor einiger Zeit besprochene Telekom-Gebäude an der Fehlheimer Straße wird den meisten Passanten das große Gebäude an der Darmstädter Straße in der Nähe des Ritterplatzes wohlwollend ins Auge fallen. Doch viele können sich nicht mehr an die Zeit erinnern, in der das Gebäude die oben im Giebel beschriebene Funktion erfüllte.

„Postamt“ steht immer noch gleichermaßen

...