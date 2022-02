In diesem Wohnhaus in Auerbach war in den 1950/60er Jahren das „Café Fürstenhöhe“ untergebracht, das mit einem herrlichen Fernblick warb. Das vorgebaute Panorama-fenster des Hauses zeugt noch heute unverändert vom einstigen Café. Die früheren Gastterrassen sind in Wohnraum umgewandelt.

© Bambach