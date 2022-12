Meditation in Sankt Georg

Bensheim. Seit Jahrtausenden existiert in allen Kulturen eine simple Übung, die in eine angemessene Beziehung zu sich selbst und zum Leben führen soll: Meditation. Das ist das Hören auf die Stille hinter allen Gedanken und Gefühlen. Wer sich darauf einlässt, könne erleben, dass Wirklichkeit mehr als Denken und Fühlen ist, heißt es in einer Pressemitteilung. So könne Meditation zu einer Haltung werden, die von Sorgen und Angst zum Vertrauen führt.

Zum neuen Jahr bietet die Katholische Erwachsenenbildung Südhessen wieder einen Meditationskurs im Pfarrzentrum von Sankt Georg an. Jeweils freitagvormittags werden die Kursleiter Andreas Mager und Daniel Rothe, die beide langjährige Erfahrung in der Meditation und Begleitung von Meditierenden haben, in die Meditationspraxis einführen.

Neben der Vorstellung von theoretischen und praktischen Grundlagen steht auch die Einübung in das Hier und Jetzt im Zentrum des Kurses. Dabei werden unter anderem Atem- und Entspannungstechniken eingeübt, die die Teilnehmenden unterstützen sollen, ihre Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Kurze Impulse unterstützen dabei, Weltbilder besser zu verstehen. Am Ende des Kurses besteht mit den Kursleitern die Möglichkeit zu kurzen Einzelgesprächen.

Ende an Ostern

Der Kurs findet am 13., 27. Januar und 10. Februar sowie ab dem 24. Februar bis Ostern wöchentlich freitagsvormittags jeweils von 10.30 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg statt. Es ist möglich, die gesamte Kursreihe zu belegen oder sich nur für einzelne Termine anzumelden.

Der Kostenbeitrag pro Kurstag liegt bei drei bis sieben Euro: Die Teilnehmenden können entscheiden, wie viel sie in der momentanen Situation zahlen können, schreibt die Erwachsenenbildung.

Um organisatorisch besser planen zu können, wird um eine kurze Anmeldung gebeten: Katholische Erwachsenenbildung Südhessen: E-Mail: keb.suedhessen@bistum-mainz.de, Internet: www.bistummainz.de/kebsuedhessen red