Gottesdienste in Auerbach und Hochstädten

Auerbach/Hochstädten. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach und Hochstädten lädt ein für Heiligabend um 15 Uhr zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel in die Bergkirche und um 16.30 Uhr zur Weihnacht im Stall mit Gesangsdarbietung, Treffpunkt ist am Hochstädter Haus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 17 Uhr findet die Christvesper unter Mitwirkung des Kirchenchors und um 22 Uhr die Christmette jeweils in der Bergkirche statt. An Heiligabend und am Altjahresabend wird die Bergkirche wie zuvor auf 20 Grad geheizt werden, teilt die Gemeinde mit.

Am ersten Weihnachtstag wird der Gottesdienst um 10 Uhr in der Bergkirche gehalten. Der Gottesdienst mit Abendmahl am zweiten Weihnachtstag findet ebenfalls um 10 Uhr in der Bergkirche statt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Evangelische Kirche Die Gottesdienste in Einhausen zur Weihnachtszeit Mehr erfahren

Bereits jetzt wird zudem auf den Altjahresabend-Gottesdienst mit Abendmahl am 31. Dezember um 18 Uhr in der Bergkirche hingewiesen. Am Montag, 1. Januar, wird zum ökumenischen Neujahrsgottesdienst um 17 Uhr in die Kirche Sankt Georg eingeladen.

Aus Gründen des Energiesparens finden 2023 alle Sonntagsgottesdienste nicht nur im Januar und Februar, sondern auch im März, in dem auch für Ältere und Gehbehinderte leicht zugänglichen, Gemeindezentrum, Bachgasse 39, statt, erklärt die Gemeinde. red