Krippenspiele, Christmetten und viel Musik

Bensheim/Zwingenberg. Nach zwei Jahren freuen sich die katholischen Gemeinden in Bensheim, Zwingenberg und Lautertal, die Weihnachtsgottesdienste wieder ohne Einschränkungen feiern zu können. Dazu sind um 15 Uhr an Heiligabend alle eingeladen zur Kinderkrippenfeier in Sankt Georg in Bensheim und in Sankt Bartholomäus in Fehlheim.

Familien feiern gemeinsam

Um 16.30 Uhr findet jeweils eine Familienchristmette in Sankt Laurentius in Bensheim mit einem musikalischen Krippenspiel der Schola statt sowie in Sankt Georg mit der Kinderkantorei Kirchbergklang. Um 17 Uhr wird sowohl in Sankt Andreas in Reichenbach Christmette gefeiert als auch in Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg. Dort feiern die Kinder im Pfarrzentrum parallel einen Kinderwortgottesdienst.

In Heilig Kreuz in Auerbach beginnt um 18 Uhr die Christmette, während in Sankt Laurentius, in Sankt Bartholomäus und in Sankt Georg (musikalisch mitgestaltet vom Jungen Vokalensemble und Ehemaligen) um 21 Uhr Christmette gefeiert wird.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.) ist um 8 Uhr die Hirtenmesse mit Flötengruppe in Sankt Bartholomäus. Um 9.30 Uhr begleitet in Sankt Laurentius das Blasorchester der KKMV Fehlheim den Gottesdienst musikalisch. In Heilig Kreuz wird um 10 Uhr ein Wortgottesdienst gefeiert.

In der Kirche Mariae Himmelfahrt gestaltet der Kirchenchor um 11 Uhr den Weihnachtsgottesdienst und ebenfalls um 11 Uhr singt in Sankt Georg der Kammerchor mit dem Jungen Vokalensemble und Orchester die Missa Sancti Nicolai von Joseph Haydn. Mit der Vesper um 17 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius und um 18 Uhr in Sankt Bartholomäus in Fehlheim sind alle eingeladen, den ersten Feiertag ausklingen zu lassen.

Von der Schola mitgestaltet

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag finden zahlreiche Gottesdienste statt: Um 9.30 Uhr ist jeweils eine Eucharistiefeier in Sankt Andreas, in Heilig Kreuz und in Mariae Himmelfahrt. Um 11 Uhr sind Eucharistiefeiern in Sankt Georg und in Sankt Laurentius, der als Familiengottesdienst gefeiert und von der Schola musikalisch gestaltet wird, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinden abschließend. red