Marktplatz Bensheim: Infoveranstaltung zum Ideenwettbewerb

Bensheim. Das Preisgericht für den offenen Ideenwettbewerb zur Umgestaltung des Bensheimer Marktplatzes steht fest. Damit ist nun auch die Zeitschiene für die Durchführung des Wettbewerbs in Stein gemeißelt. Am Montag, 7. November, stellt das verfahrensbetreuende Büro UmbauStadt den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Informationsveranstaltung den Ideenwettbewerb und seinen zeitlichen Ablauf vor. Hierzu sind alle interessierten Bürger Bensheims um 19.30 Uhr ins Parktheater eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was sind die Eigenschaften und Bestandteile eines Ideenwettbewerbs? Wie läuft er genau ab? Was sind die wichtigsten Schritte und wie sieht der Terminplan in diesem Verfahren aus? Und was passiert eigentlich nach dem Ideenwettbewerb? Darüber informiert an diesem Abend das Büro UmbauStadt, das in enger Abstimmung mit der Architektenkammer Hessen (AKH) das Wettbewerbsverfahren betreut.

Am Freitag, 4. November, steht bereits der erste große Termin der innerhalb des Wettbewerbs durchzuführenden Termine an. Im sogenannten Preisrichtervorgespräch trifft sich zum ersten Mal das gesamte Preisgericht, sprich die Fach- und Sachpreisrichter sowie alle Sachverständigen. Nach einer gemeinsamen Vor-Ort-Begehung wird die Auslobung, also die Aufgabenstellung des Ideenwettbewerbs, gemeinsam besprochen und finalisiert. Dies geschieht auf Grundlage eines von UmbauStadt und der Verwaltung erarbeiteten Entwurfs.

Wie bereits berichtet, wird das Verfahren im März 2023 abgeschlossen sein. Die anschließende Ausstellung aller eingereichten Entwürfe ist dann für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich.

Schaukasten wird aufgestellt

Zur weiteren Information der Öffentlichkeit wird zudem im Bereich des oberen Marktplatzes ab Mitte November ein Schaukasten aufgestellt. In diesem werden aktuelle Informationen zum Wettbewerb und zur daran anschließenden partizipativen Phase ausgehängt.

In dieser haben alle interessierten Bürger die Möglichkeit, bei einer Werkstattveranstaltung mit den Preisträgern in Austausch zu treten, deren Entwürfe zu kommentieren und eventuelle Überarbeitungsvorschläge an die Planer heranzutragen.

Zudem wird die Öffentlichkeit über die Presse, auf Social Media und auf der Website der Stadt Bensheim fortlaufend über den aktuellen Stand informiert: www.bensheim.de/zukunft-innenstadt ps