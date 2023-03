Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Brut- und Setzzeit Leinenpflicht gilt in Bensheim weiterhin

Keine Hundewiese in Bensheim - also auch kein Leinenzwang während der Brut- und Setzzeit? Im Rathaus sieht man das nicht so, die Pflicht bleibt bis zum 30. Juni bestehen.