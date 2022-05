Johnny Logan im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Der Sänger und Komponist Johnny Logan ist der einzige Künstler, der den Eurovision Song Contest bisher dreimal gewonnen hat. Vor mehr als 40 Jahren nahm er seinen ersten Preis entgegen. 1987 konnte er den Sieg erfolgreich verteidigen und kehrte dann 1992 erneut als Texter und Komponist zurück, um den Preis als Songwriter für den Hit „Why Me“ entgegenzunehmen.

Mit seinen Erfolgshits wird er im Rahmen der „The Irish Soul Tour“ am Freitag, 27. Mai, im Musiktheater Rex auftreten. Beginn des bestuhlten Konzerts ist um 20.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.musiktheater-rex.de.

„Manchmal fühlt es sich wie vor 40 Jahren an, und manchmal, als wäre es gestern gewesen. Die Gefühle von damals sind nur schwer zu beschreiben, es waren so viele Emotionen: Stolz, Aufregung, Erwartungen, Angst und Erstaunen“, erzählt Johnny Logan. Der Musiker ruhte sich nie auf seinen Erfolgen aus und schuf in seiner Karriere mehrere Alben, die mit Gold, Platin und Doppel-Platin ausgezeichnet wurden.

Die irische Musik prägte den eigentlich in Australien geborenen Johnny Logan stark, der aber als Kleinkind mit seiner Familie nach Irland zog.

Kein Wunder, dass „The Irish Soul Tour“ eine Herzensangelegenheit ist – wovon man sich an diesem Freitag in der alten Güterhalle überzeugen kann. red