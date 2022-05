Diese vier Mütter haben ordentlich Donner drauf. Was Thundermother im proppenvollen Musiktheater Rex abliefern, ist eine rauschende Hardrock-Show par excellence. Alle Klischees werden genüsslich bedient. Die vier Schwedinnen fegen bald zwei Stunden in einem atemberaubenden Tempo über die Bühne und bedienen sich in ihren Songs quasi an allen Genregrößen der vergangenen 50 Jahre.

Schon

...