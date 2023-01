Nachdem das Original bereits im vergangenen Sommer seine Farewell-Tour spielte, stehen jetzt die Epigonen in den Startlöchern. Whiteshake huldigen im Rex den Vorbildern von Whitesnake. Die Hardrock-Legenden sagten schon leise Servus, die Tribute-Band erfreut sich bester Gesundheit. Vor allem Sänger David Readman stellt David Coverdale in seinen späten Jahren ein ums andere Mal stimmlich in den

...