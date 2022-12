Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kulturszene Die Bensheimer Rex-Macherin sagt Servus

Margit Gehrisch geht in den Ruhestand. Ihr Musiktheater Rex sieht sie in guten Händen, der eigenen Zukunft blickt die 70-Jährige nach drei Jahrzehnten in der Veranstaltungsbranche gelassen entgegen.