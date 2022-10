Heute Sitzung der Grünen in Bensheim

Bensheim. Mit seiner Wahl in Groß-Gerau hat Stadtrat Adil Oyan (Grüne) Bensheim nun verlassen. Die neue Konstellation in der Verwaltung steht im Mittelpunkt der virtuellen Fraktionssitzung der Bensheimer Grünen am heutigen Dienstag (18.).

Die Aufgaben des hauptamtlichen Stadtrates müssen unter den verbliebenen Hauptamtlichen neu verteilt werden. Dabei wird es vermutlich weitere Veränderungen im Personaltableau geben, schreiben die Grünen.

Die Fraktion tauscht sich über die geplanten Änderungen aus und betont in ihrer Pressemeldung erneut, dass sie von der Notwendigkeit eines dritten Hauptamtlichen für Bensheim ausgeht. Eine vergleichbar große Verwaltung brauche auch Führung – und die laste nun mal auf den hauptamtlichen Wahlbeamten.

Interessierte Bürge können ab 20 Uhr teilnehmen. Es wird um Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red