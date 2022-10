FWG hat Fragen zur Oyan-Nachfolge

Bensheim. Nach dem Weggang von Stadtrat Adil Oyan, dem die FWG zu seiner Wahl in Groß-Gerau gratuliert, bleibt die zeitnah zu klärende Frage: Wie geht es jetzt weiter im Bensheimer Rathaus?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu hat die Freie Wählergemeinschaft weitere Fragen: Braucht Bensheim eine zweite hauptamtliche Stadträtin oder einen zweiten hauptamtlichen Stadtrat?

Wie geht es jetzt weiter?

Können und müssen Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung die Themengebiete von Oyan übernehmen? Kann die freigewordene Stelle auch ehrenamtlich besetzt werden?

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Rathaus Die Folgen des Abschieds von Adil Oyan aus Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Bensheimer Stadtrat Adil Oyan zum Kreisbeigeordneten in Groß-Gerau gewählt Mehr erfahren Bensheim Naturschutz und Wasserwerk-Besuch Mehr erfahren

Sind die bestehenden Teams in der Stadtverwaltung und deren Teamleiter weiterhin in der Lage, die bisher gut geleistete Arbeit, auch in Zukunft mit einer Vorgesetzten oder einem Vorgesetzten mit weniger zur Verfügung stehender Zeit genauso gut zu erbringen? Müssen neue Stellen geschaffen werden, die die Themengebiete von Oyan organisatorisch übernehmen?

Leistungsfähigkeit sicherstellen

Die Freien Wähler fordern seit Jahren, dass eine hauptamtlich besetzte Stelle im Magistrat für die Größenordnung von Bensheim ausreicht. Ist dies derzeit weiterhin angebracht oder muss die Grundhaltung der FWG in Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten überdacht werden, um die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung in naher Zukunft sicherzustellen?

Mit all diesen Fragen wird sich die Freie Wählergemeinschaft Bensheim heute (18.) um 20 Uhr in digitaler Form befassen. Zudem werden die Vorlagen und Anträge zu den Sitzungen der städtischen Gremien besprochen und erörtert. Gäste sind eingeladen. red