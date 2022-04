Eines der am meisten bestaunten Häuser mitten in Bensheim ist das Haus in der Hauptstraße 48, an der Ecke des Marktplatzes. Es soll mit seiner Bauzeit um das Jahr 1500 und den dekorativen viertelkreisförmigen Fußbändern zu den bedeutendsten spätgotischen Fachwerkhäusern in Südhessen gehören.

Wohl jeder Bensheimer kennt es, aber nur selten macht man sich seine ursprüngliche Funktion

...