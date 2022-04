Manchmal liegen die Spuren der Geschichte wirklich sehr, sehr versteckt, wie in diesem Fall: In der Dammstraße, schräg gegenüber der Brücke am Winkelbach, die zur AKG-Halle und zum Weiherhausstadion führt, kann man noch den Teil eines Gebäudes sehen, das einst in einem Zusammenhang eine Rolle spielte, dem – zumindest in gewissen Kreisen – „für die künftige Entwicklung Bensheims als Kur- und

...