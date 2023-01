Dass die Gronauer Feuerwehr mit ihrer Einsatzabteilung über eine schlagkräftige Truppe verfügt, war bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag dem Bericht von Wehrführer Uwe Sänger zu entnehmen. So machen die Gronauer Brandschützer deutlich mehr als erforderlich und dazu gehört beispielsweise auch ein Volleyballspiel auf dem Sportplatz unter Atemschutz. Aktuell stehen in Gronau 16

...