Die Pandemie lässt langsam die Zügel los. Und auch bei den Freiwilligen Feuerwehren kehrt langsam ein Stück Normalität ein. In Fehlheim offenbarte sich das am Samstag auch bei der Wahl des Versammlungsorts: erstmals seit langem wurde die Hauptversammlung wieder im Feuerwehrhaus statt in der offenen Fahrzeughalle abgehalten. Für Sascha Klein war es eine Premiere, der Anfang Juli als neuer

...