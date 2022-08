Gottesdienst an der Weschnitz

Schwanheim/Langwaden. Wie in jedem Jahr zum Abschluss der Sommerkirche, bei der sich Einhausen und Schwanheim bei den Sonntagsgottesdiensten abwechseln, findet der letzte Gottesdienst an der Wattenheimer Brücke – zwischen Einhausen und Schwanheim – statt.

Die evangelischen Kirchengemeinden Einhausen, Lorsch und Schwanheim laden für den kommenden Sonntag (4.) um 10 Uhr zum Gottesdienst unter freiem Himmel ein. Es werden auch wieder Kinder mit dem Wasser der Weschnitz getauft. Sollte es regnen, findet der Gottesdienst in der Schwanheimer Kirche statt.

Kirchweih in Langwaden

An diesem Wochenende feiert Langwaden auch seine Kirchweih und lädt zum Gottesdienst für Samstag (3.) um 18 Uhr in die Kirche in Langwaden ein. Dieser Gottesdienst ist der erste mit dem neuen Pfarrer der Kirchengemeinde Schwanheim, Frank Fuchs. red