Sichelhenk wird in Schwanheim gefeiert

Schwanheim. Die Schwanheimer Vereine der IGSV Schwanheim feiern in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Bürgerfest: Los geht die Sichelhenk am Samstag, 20. August, ab 18 Uhr mit der Eröffnung des Biergartens, dem Aufhängen der Erntekrone und dem Fassbier-Anstich am Dorfgemeinschaftshaus unter den Platanen.

„Wir hoffen, dass wir an die gute Stimmung aus den Vorjahren anknüpfen werden“, heißt es in der Ankündigung. Beim Open-Air-Konzert in den Abend und die Nacht hinein sorgt Rico Bravo für Unterhaltung und beste Stimmung.

In einer musikalischen Zeitreise zurück in die 70er entführt Rico Bravo die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt des Schlagers. Für das leibliche Wohl ist mit den traditionellen Speisen und Getränken bestens gesorgt, ein Weinstand des Weinhauses Meyer und Cocktails aus der Bar sorgen für weiteren Genuss.

Der Sonntag, 21. August, beginnt mit dem traditionellen Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus um 10.15 Uhr. Anschließend, ab 11 Uhr, starten Frühschoppen und Mittagessen. Für Unterhaltung sorgt dabei der KKMV Fehlheim mit einem Platzkonzert im Biergarten.

Für die kleinsten Gäste sorgen die Jugendabteilungen der beteiligten Vereine für Unterhaltung. Löschspiele, ein Steckenpferd-Parcours und Fußballspielen für jedermann werden am angrenzenden Spielplatz angeboten. Das Kuchenbuffet bietet am Nachmittag wieder viele Spezialitäten.

Die Schwanheimer Vereine haben viel zur Förderung der Gemeinschaft im Dörfchen Schwanheim durch die Sichelhenk vorbereitet. „Unterstützen Sie uns bei diesem Bemühen durch Ihren Besuch an der Sichelhenk“, schreibt die IGSV in der Einladung. Am gesamten Wochenende ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei.