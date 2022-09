Gemeinsam auf Wanderschaft

Gronau. Bewegung, Geselligkeit, Information. Damit könnte man die Idee von Friedel Dingeldey überschreiben, die er hatte, um zu einem wöchentlichen Spaziergang oder einer kleinen Wanderung einzuladen. Bei seinen Spaziergängen allein traf er immer wieder Gleichgesinnte, die ebenfalls allein unterwegs waren.

Warum also nicht die Interessen bündeln. Durch einen Aushang im Infokasten der SG Gronau am Gruneme Lädchen fühlten sich doch einige angesprochen und seit der Zeit wächst die Anzahl der Mitwanderer ständig. Mittlerweile schließen sich der Gruppe auch Teilnehmer aus anderen Bensheimer Stadtteilen und sogar aus Heppenheim an.

Seit Anfang des Jahres erwandert man das Gronauer und Zeller Tal sowie das Lautertal. Auch Heppenheim und die Neunkircher Höhe standen schon auf dem Wanderplan. Letzteres wurde allerdings mit einer Fahrgemeinschaft nach Lautern und dem Start von dort abgekürzt.

Als Gehzeit werden immer zweieinhalb bis drei Stunden, je nach Witterung geplant. Fünfzehn bis zwanzig Teilnehmer zählt die Gruppe. Wer Zeit hat, kommt und geht mit. Die Vorschläge für die Touren kommen aus der gesamten Gruppe. Nicht oft hört man: Den Weg kenne ich nicht, obwohl ich schon so lange hier wohne.

Sehr informativ und gut vorbereitet sind auch immer die Routen, die Norbert Hebenstreit von der Gronau-Doku führt. Man kann sie fast mit einem Grenzgang vergleichen. So wussten nur wenige, dass es nicht nur den einen Steinbruch in Gronau gab, sondern mehrere. Alle konnten gar nicht in einer Tour untergebracht werden.

Natürlich sieht man auch nicht so schöne Dinge. Zum Beispiel mutwillige Zerstörungen, wilde Ablagerungen und ganz aktuell die Waldschäden. Viele bedauern, dass es am Vormittag wenig Möglichkeiten zu einer Einkehr gibt.

Gut sieht es auch für eine Einkehr am kommenden Dienstag aus. Da ist eine Wanderung nach Bensheim auf den Marktplatz geplant. Die Chancen auf ein Glas Wein und eine Bratwurst stehen auf dem Winzerfest ganz sicher gut, schreiben die Initiatoren.

Wer Interesse hat: Abmarsch ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Gronau. red