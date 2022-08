Wanderung und Schifffahrt des OWK Bensheim

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim fährt am 17. September mit der Bahn nach Heidelberg und weiter nach Neckarsteinach, die Vier-Burgen-Stadt. Dort wandert man zwei Stunden über den Vier-Burgenrundwanderweg. Danach geht es zum gemütlichen Mittagessen auf die Neckarterasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufteilung in zwei Gruppen

Nach der Einkehr läuft die Gruppe zum Schiffsanleger, wo ein Touristenschiff mit den Bensheimern durch das Flusstal entlang der Burgenstraße und mitten durch den Naturpark Neckartal-Odenwald fährt.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

In Heidelberg angekommen, geht es noch gemütlich Kaffeetrinken in der Altstadt, bevor die Heimreise mit der Bahn angetreten wird. Teilnehmen kann man auf zwei Arten. Die erste Gruppe absolviert vor der Schifffahrt die Wanderung in Neckarsteinach. Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Bensheimer Bahnhof, Abfahrt ist um 7.58 Uhr. Die zweite Gruppe fährt später mit dem Zug, geht zum Mittagessen und fährt im Anschluss mit dem Schiff und der ersten Gruppe nach Heidelberg. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Bahnhof Bensheim, Abfahrt um 9.58 Uhr. Ankunft in Bensheim ist gegen 18 Uhr geplant.

Mehr zum Thema Bensheim OWK Bensheim wandert und fährt mit dem Schiff Mehr erfahren

Alle Klubmitglieder, Angehörige und Freunde sowie Gäste sind zur Teilnahme willkommen. Die Kosten für Zug- und Schifffahrt insgesamt belaufen sich auf 24 Euro. Die Wanderführerinnen sind Doris Wolf, Telefonnummer 06257/903860, und Renate Zanger, Telefonnummer 06251/69633. red