Zu einem Spaziergang der Senioren, einem Wandertag auf dem Europäischen Fernwanderweg und einer Kulturwanderung in Marburg lädt der OWK Auerbach im September ein. Außerdem weist der Vorstand auf die Wanderfreizeit am Ende des Monats hin, die nach Lohr am Main führen wird.

Ab der Bushaltestelle Christuskirche in Auerbach durch das Feld zum Berliner Ring führt die Route der Senioren am

...