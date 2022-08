Odenwaldklub Beedenkirchen-Felsberg organisiert Wanderung auf dem Mundartweg

Beedenkirchen. Der Odenwaldklub (OWK) Beedenkirchen-Felsberg lädt für den morgigen Sonntag, 28. August, zu einer Wanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Friedhof in Beedenkirchen. Von hier aus geht es mit eigenen Pkw zum Wanderparkplatz in Neunkirchen.

Der Mundartweg ist ein Qualitätswanderweg und führt von der Kirche in Neunkirchen nach Ernsthofen. Die Gruppe folgt dem grünen „M“. Auf Vorschlag des Odenwaldklubs wurde in Zusammenarbeit mit den Mundartfreunden Südhessen (Fritz Ehmke) der Wanderweg als erster Mundartweg in Hessen ausgebaut. Es sind sieben Stationen eingerichtet, an denen Ansagen, Gedichte und lustige Lieder sowie Wissenswertes zu den Sehenswürdigkeiten in Mundart zu hören sind. An der Station in Neunkirchen sind diese Ansagen mit einer besonderen „Babbelbox“ zu hören.

Einkehr in Brandau

In Brandau ist eine Einkehr zum Mittagessen geplant. Hier können Wanderer zu der Gruppe dazukommen, die nicht die gesamte Strecke mitlaufen möchten. Weiter geht es über Hoxhohl nach Ernsthofen. Hier ist die Wanderung zu Ende. Die Rückfahrt nach Neunkirchen ist mit dem Linienbus vorgesehen. Gäste sind willkommen.

